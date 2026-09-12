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Klaassen nog altijd basisspeler: dit is waarom: "Duidelijke pre"

Rik Engelbertink
Davy Klaassen juicht
Davy Klaassen juicht Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen heeft nog altijd een belangrijke rol op het middenveld van Ajax. Klaassen is 'het cement tussen de stenen' voor trainer Míchel Sánchez. Dat meent ESPN tenminste.

Zijn spelinzicht en de manier waarop hij zich positioneert maken Ajax verdedigend minder kwetsbaar in de grote ruimte, stelt ESPN. Daarmee is heeft Klaassen 'een duidelijke pre ten opzichte van bijvoorbeeld Jorthy Mokio en Gloukh'.

De slimme middenvelder heeft veel diepgang. "Als nummer 8 is Klaassen geen dominante spelmaker, maar daar heeft Ajax met de aanwezigheid van sterke passers als Aaron Bouwman, Youri Baas en Daley Blind van achteruit en Brandt en Berghuis hoger op het veld ook minder behoefte aan."

"In plaats daarvan versnelt Klaassen het spel tussen de linies als een functionele verbindingsspeler, die weet waar de oplossingen liggen voordat hij de bal ontvangt", schrijft het medium. Snel en wendbaar is Klaassen echter niet meer. "Maar met zijn inzicht, positionering en functionele techniek blijkt de routinier in het steeds beter gestructureerde voetbal van Míchel nog altijd van waarde."

Blijft Klaassen zijn plek echter behouden? "Met Sofyan Amrabat is een bewezen balansbewaker aangetrokken, die er mogelijk ook voor zou kunnen zorgen dat de wisselvallige Jorthy Mokio iets hoger op het middenveld consistent beter uit de verf komt."

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