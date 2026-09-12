Klaassen nog altijd basisspeler: dit is waarom: "Duidelijke pre"

Davy Klaassen heeft nog altijd een belangrijke rol op het middenveld van Ajax. Klaassen is 'het cement tussen de stenen' voor trainer Míchel Sánchez. Dat meent ESPN tenminste.

Zijn spelinzicht en de manier waarop hij zich positioneert maken Ajax verdedigend minder kwetsbaar in de grote ruimte, stelt ESPN. Daarmee is heeft Klaassen 'een duidelijke pre ten opzichte van bijvoorbeeld Jorthy Mokio en Gloukh'.

De slimme middenvelder heeft veel diepgang. "Als nummer 8 is Klaassen geen dominante spelmaker, maar daar heeft Ajax met de aanwezigheid van sterke passers als Aaron Bouwman, Youri Baas en Daley Blind van achteruit en Brandt en Berghuis hoger op het veld ook minder behoefte aan."