Klaassen :"Of Pietje nu cement neerzet of Klaasje ramen timmert"

Davy Klaassen voelt veel pijn door de teleurstellende resultaten van Ajax. Vooral in de Champions League laat de ploeg steken vallen, en ook tegen Galatasaray was de middenvelder vanaf de aftrap betrokken bij het verlies. De Turkse topclub was met 0-3 te sterk voor de Amsterdammers.

"Het doet heel veel pijn", vertelt Klaassen, als jongen van de club, op beelden van Voetbal International. "Ik kan er niet veel meer van maken." Veel Ajax-supporters verlieten woensdagavond met een gevoel van frustratie de Johan Cruijff ArenA. Klaassen werd gevraagd waaraan de fans zich in deze moeilijke tijden kunnen vasthouden. "Het is hetzelfde als bij ons op dit moment. Er is gewoon heel veel teleurstelling. Als je vanavond in een uitverkochte ArenA tegen Galatasaray speelt, dan wil je toch meer dan dit. Dat is gewoon teleurstellend en frustrerend."

De middenvelder probeert zelf elke dag het beste te halen uit de situatie. Zoekend naar houvast richt hij zich vooral op zijn eigen inzet. "Ik ben een positieve jongen en je bent altijd bezig", aldus de aanvoerder van Ajax. "Je gaat nooit een wedstrijd in met: dit gaat niet lukken. Je bent altijd positief, dan ga je trainen en roep je het gevoel weer op. Dan ga je er toch weer met volle moed tegenaan."

Klaassen reageert ook op een metafoor van Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, waarin Ajax wordt vergeleken met een bouwplaats en Alex Kroes als aannemer die stenen heeft neergelegd die niet bij elkaar passen. Vissers vroeg zich af of de aannemer of de metselaar uiteindelijk de hoofdschuldige is van een verkeerd gebouwd huis.

"Ik ben niet zo goed in de bouw, maar het gaat er mij ook niet om wie de hoofdschuldige is", zegt Klaassen. "Het gaat erom dat je met zijn allen een huis gaat bouwen. Of Pietje nu het cement neerzet of Klaasje de ramen erin timmert, dat boeit me allemaal niet. Je moet gewoon samen vooruit gaan komen. Vroeger maakten ze ook huizen met niks, toch? Hoop is er altijd. Je moet altijd vertrouwen houden."