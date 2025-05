Klaassen oogst lof: "Ook dit seizoen gaat hij volop in de strijd"

Klaassen bleek ook dit seizoen weer een garantie op doelpunten. De Haarlemmer nam regelmatig de openingstreffer voor zijn rekening. "Met Klaassen weet Ajax altijd wat het in huis heeft. In zijn drie periodes in Amsterdam, bouwde hij de reputatie op als ‘Mister 1-0’", klinkt het. "De 32-jarige middenvelder gaat ook dit seizoen volop in de strijd en zijn loopvermogen zorgt er nog steeds voor dat Klaassen zich zowel in aanvallend als verdedigend opzicht kan laten zien."

Klaassen moet het gaat uitvechten teamgenoot Kenneth Taylor en PSV'er Ismael Saibari.