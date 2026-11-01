Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"

Davy Klaassen is tevreden met de drie punten die Ajax zaterdagavond heeft gepakt tegen AZ. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff ArenA met 1-0, maar moesten daarvoor flink aan de bak. De aanvoerder zag zijn ploeg goed beginnen, waarna de Alkmaarders steeds meer het initiatief overnamen. Volgens Klaassen zijn er dan ook genoeg verbeterpunten.

Hoewel Ajax uiteindelijk aan het langste eind trok, erkent de middenvelder dat het geen eenvoudige avond was. "Zeker, maar daarom niet minder lekker. In het begin ging het drukzetten goed. Daarna kregen we moeite. We gingen steeds verder naar achteren."

"Dit zijn geen gemakkelijke wedstrijden. We spelen tegen een goede ploeg. Een lekkere overwinning", reageert Klaassen na afloop voor de camera van ESPN.

De Amsterdammers kwamen vroeg op voorsprong, maar slaagden er vervolgens niet in om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. AZ kreeg steeds meer balbezit, waardoor Ajax regelmatig ver werd teruggedrongen.

"We hebben de box goed verdedigd en weinig echt hele grote kansen weggegeven. Maar feit is, dat je hoger druk wilt zetten en er met de bal meer wilt uithalen", benadrukt Klaassen.

De verslaggever vraagt zich vervolgens af of het Ajax op bepaalde momenten aan intensiteit ontbreekt. Klaassen sluit niet uit dat dit een rol speelt, maar wijst ook op de grote afstanden die ontstaan wanneer zijn ploeg ver terugzakt. "Dat kan best. Ik heb de data niet gezien, maar als je zo laag komt, heb je de afstand niet naar voren."