Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Davy Klaassen is tevreden met de drie punten die Ajax zaterdagavond heeft gepakt tegen AZ. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff ArenA met 1-0, maar moesten daarvoor flink aan de bak. De aanvoerder zag zijn ploeg goed beginnen, waarna de Alkmaarders steeds meer het initiatief overnamen. Volgens Klaassen zijn er dan ook genoeg verbeterpunten.
"Dit zijn geen gemakkelijke wedstrijden. We spelen tegen een goede ploeg. Een lekkere overwinning", reageert Klaassen na afloop voor de camera van ESPN.
Hoewel Ajax uiteindelijk aan het langste eind trok, erkent de middenvelder dat het geen eenvoudige avond was. "Zeker, maar daarom niet minder lekker. In het begin ging het drukzetten goed. Daarna kregen we moeite. We gingen steeds verder naar achteren."
De Amsterdammers kwamen vroeg op voorsprong, maar slaagden er vervolgens niet in om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. AZ kreeg steeds meer balbezit, waardoor Ajax regelmatig ver werd teruggedrongen.
"We hebben de box goed verdedigd en weinig echt hele grote kansen weggegeven. Maar feit is, dat je hoger druk wilt zetten en er met de bal meer wilt uithalen", benadrukt Klaassen.
De verslaggever vraagt zich vervolgens af of het Ajax op bepaalde momenten aan intensiteit ontbreekt. Klaassen sluit niet uit dat dit een rol speelt, maar wijst ook op de grote afstanden die ontstaan wanneer zijn ploeg ver terugzakt. "Dat kan best. Ik heb de data niet gezien, maar als je zo laag komt, heb je de afstand niet naar voren."
Opvallend is dat Klaassen tegen AZ opnieuw als hangende rechtsbuiten begon. De middenvelder wordt de laatste weken vaker op die positie gebruikt en probeert daar op zijn eigen manier invulling aan te geven.
Voor de aanvoerder is zijn exacte positie echter ondergeschikt aan het resultaat. Ondanks de moeizame wedstrijd is hij dan ook vooral blij dat Ajax opnieuw heeft gewonnen. "Het gaat erom dat we winnen. Dat probeer je op je eigen manier in te vullen. Maar ik ben een gelukkig man vandaag", besluit Klaassen.
PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Buijs over Ajax in titelstrijd: "Het ligt heel dicht bij elkaar"
Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
Bruggink verbaasd over Klaassen bij Ajax: "Het is beeldvorming"
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"
Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"
Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"
Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"
Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale
AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"
Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"
Tolu over Ajax-speler: "Je zou hem zo een klap willen verkopen"
Míchel komt met blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"
El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"
Bruggink schrok van Ajax-niveau: "Heel ver af van de filosofie"
Ajax verslaat AZ na spannend duel met spaarzaam aantal kansen
Leonardo beter dan Tolu? "Reden om hem een basisplek te geven"
Seedorf geïrriteerd: "Ik vind het eerlijk gezegd krankzinnig"
'Marcos Leonardo op zijspoor': "Soms verdriet en beetje boos"
Ajax maakt opstelling bekend voor belangrijke kraker tegen AZ
Driessen fileert Ajacied: "Hij wordt nooit de vaste linksback"
Ajax treft AZ: "Misschien wel grootste duel van het seizoen"
'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''
Davy Klaassen raadselachtig over clash met AZ: "Dat zien we zo"