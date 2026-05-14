Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"
Davy Klaassen speelt volgend seizoen liever in de Conference League met Ajax dan een jaar zonder Europees voetbal. Volgens de aanvoerder van de Amsterdammers moeten ze sowieso voor het maximaal haalbare gaan.
"Dat is op dit moment de situatie. Wij moeten ons daar niet te groot voor voelen", klinkt Klaassen, die te gast is bij Rondo van Ziggo Sport. "Het is voor ons op dit moment de realiteit. We hebben het met z'n allen zo ver gebracht. Dan moet je ook grote jongens zijn, dat accepteren en daartegenaan gaan."
De aanvoerder wil niets weten van het idee dat een seizoen zonder Europees voetbal mogelijk nuttig zou kunnen zijn voor een team in opbouw. "Wat hebben we daar dan aan? Helemaal niks. Je kunt sowieso bouwen, toch?"
"De motivatie moet vanuit jezelf en je eigen trots komen", vervolgt de aanvoerder van Ajax. "Je wilt het niet zover laten komen dat je helemaal niet Europees speelt. Het speelt in de groep. Dat merk je aan de boosheid, de teleurstelling en het elke dag ervoor willen gaan. In veel wedstrijden zijn we teruggekomen. Dat geeft aan dat er een bepaalde veerkracht in zit, maar er moet toch net even een schepje bovenop."
