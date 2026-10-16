Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"

Davy Klaassen is bepaald niet te spreken over het verloren duel van Ajax tegen Hajduk Split. Na een goede seizoenstart zit de klad erin bij Ajax, merkt ook Klaassen.

"Elk verlies doet pijn, en zeker als je zo'n toernooi goed wil beginnen. We speelden niet goed genoeg qua veldspel, niet genoeg van kant tot kant speelden om te kunnen domineren. Uiteindelijk zijn het de momenten in allebei de boxen die belangrijk zijn, en dat maakt het verschil als je niet kunt domineren", vindt Klaassen tegenover Ziggo Sport.

Daarbij neemt hij zijn verantwoordelijkheid bij de 1-0, waar Klaassen de fout in ging. "Bij die eerste krijg ik een bal achter mij en moet ik het dan oplossen door hem neer te halen. Wat ik zeg, als je niet kunt domineren - zoals je vandaag niet doet - dan zijn de momenten in de boxen bepalend."

Ook ziet Klaassen dat zijn ploeg simpelweg beter met haar kansen moet omspringen in het laatste deel van het veld. "Het is niet de eerste keer dat de momenten in de box het duel beslissen, en daar moeten we meer kwaliteit gaan tonen."