Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
Davy Klaassen is bepaald niet te spreken over het verloren duel van Ajax tegen Hajduk Split. Na een goede seizoenstart zit de klad erin bij Ajax, merkt ook Klaassen.
"Elk verlies doet pijn, en zeker als je zo'n toernooi goed wil beginnen. We speelden niet goed genoeg qua veldspel, niet genoeg van kant tot kant speelden om te kunnen domineren. Uiteindelijk zijn het de momenten in allebei de boxen die belangrijk zijn, en dat maakt het verschil als je niet kunt domineren", vindt Klaassen tegenover Ziggo Sport.
Daarbij neemt hij zijn verantwoordelijkheid bij de 1-0, waar Klaassen de fout in ging. "Bij die eerste krijg ik een bal achter mij en moet ik het dan oplossen door hem neer te halen. Wat ik zeg, als je niet kunt domineren - zoals je vandaag niet doet - dan zijn de momenten in de boxen bepalend."
Ook ziet Klaassen dat zijn ploeg simpelweg beter met haar kansen moet omspringen in het laatste deel van het veld. "Het is niet de eerste keer dat de momenten in de box het duel beslissen, en daar moeten we meer kwaliteit gaan tonen."
Is het crisis in Amsterdam? "We moeten het niet gaan overdrijven. We moeten het helder gaan analyseren en niet in de paniekstand schieten, maar je moet wel realistisch zijn. Afgelopen zaterdag hebben we ook zo'n duel gespeeld, en je wil beter zijn. Dan ben je afhankelijk van kansen wel of niet erin, kleine foutjes wel of niet. Daar moet je niet afhankelijk van zijn."
Volgens Klaassen hebben de Kroatische fans van Split geen invloed gehad. "Dat zou niet zo moeten zijn. We spelen elke week in een stadion dat veel groter is dan dit. We zorgen er uiteindelijk zelf voor dat het hier zo'n groot feest wordt, dat moeten we onszelf kwalijk nemen."
Klaassen over 'crisis' bij Ajax: "Moeten niet gaan overdrijven"
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