Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"

Davy Klaassen wilde na afloop van het duel tussen SC Heerenveen en Ajax niet te lang stilstaan bij de discussie rond het slot van de wedstrijd. Door de aanhoudende regen veranderde het veld in het Abe Lenstra Stadion in een waterballet, maar scheidsrechter Joey Kooij besloot het duel niet te onderbreken.

Ajax had genoeg aan een zege om deelname aan de play-offs voor de Conference League te vermijden, zeker omdat FC Twente verloor bij PSV. De Amsterdammers kwamen echter niet verder dan een 0-0 gelijkspel. "Ik denk dat er aan beide kanten mogelijkheden waren in verschillende fases van de wedstrijd. Als je dat zo zegt, is een gelijkspel misschien wel terecht", zegt Klaassen tegen ESPN.

In de tweede helft was er nog een moment waarop Ajax aanspraak leek te maken op een strafschop, toen Klaassen in het strafschopgebied ten val werd gebracht. Zowel de scheidsrechter als de VAR grepen niet in. "Voor mijn gevoel werd ik getrokken op dat moment. Als ik het zo zie, is het geen honderd procent penalty."