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Klaassen over 'gespeeld duel': "If we really fuck it up..."

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Ajax viert het doelpunt van Davy Klaassen
Ajax viert het doelpunt van Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen heeft vertrouwen in de return van Ajax met FC Sion in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers verdedigen op donderdagavond in eigen huis een 2-4 voorsprong. 

Omdat de taak van Ajax tegen de Zwitsers makkelijk lijkt, gaat het op de persconferentie vooral over de seizoenstart. "Je begint weer opnieuw met een nieuwe trainer. Die heeft bepaalde ideeën. Je probeert als team beter te worden en als team op elkaar ingespeeld te raken", opent Klaassen op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Sion.

Nog lang niet alles gaat goed, beseft de middenvelder. "Er moet nog een hele hoop gebeuren. We krijgen nog teveel tegengoals tegen. Dat ligt niet alleen aan de verdedigers, maar aan ons hele spel zonder bal. We moeten eraan werken minder kansen weg te geven en dus ook minder goals tegen te krijgen."

Ondanks dat Ajax al twee goals tegen kreeg tegen de ploeg uit de Alpenstad, denkt Klaassen niet dat het donderdagavond nog mis kan gaan. "Als we echt lopen te kloten, if we really fuck it up, dan kan het altijd misgaan, maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn ploeg en als wij in goede doen zijn dan mogen wij niet in de problemen komen", besluit Mister 1-0.

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