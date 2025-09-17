Klaassen over ploeggenoot: "Op zulke momenten moet je gewoon verder"

"Ze zijn wel een team die niet veel weggeeft en in de wedstrijd kregen we maar één kans", begint Klaassen tegenover Ziggo Sport. "Voor de rest speelden we aardig, omdat ze inzakten. Ze geven je het gevoel dat je lekker mee kan doen, maar uiteindelijk gaan zij simpel met 2-0 naar huis."

"Ze zetten eigenlijk geen druk, dus je kan eigenlijk spelen tot je eigen helft, dat laten zij toe en dan is het moeilijk om in te komen. Zoals de counter van Mika Godts, dat zijn de momenten die we krijgen. Tegen zo’n ploeg is het moeilijk om te scoren", vervolgt de aanvoerder van Ajax.

In de eerste helft kreeg Godts een één-op-één kans die werd tegengehouden door de keeper. "Ik heb hem er niet over gesproken, maar op zulke momenten moet je gewoon verder. Het hoort erbij", verklaart hij. Het was een wedstrijd vol met stevige duels. "Het was lastig. Dit is topniveau en tegen Inter kan je zulke wedstrijden verwachten", aldus de middenvelder.