Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen over ploeggenoot: "Op zulke momenten moet je gewoon verder"

Cherine
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen blikt terug op de rentreewedstrijd van Ajax in de Champions League, waarin de finalist van vorig jaar werd getroffen. De Amsterdammers verloren met 0-2 van Inter.

"Ze zijn wel een team die niet veel weggeeft en in de wedstrijd kregen we maar één kans", begint Klaassen tegenover Ziggo Sport. "Voor de rest speelden we aardig, omdat ze inzakten. Ze geven je het gevoel dat je lekker mee kan doen, maar uiteindelijk gaan zij simpel met 2-0 naar huis."

"Ze zetten eigenlijk geen druk, dus je kan eigenlijk spelen tot je eigen helft, dat laten zij toe en dan is het moeilijk om in te komen. Zoals de counter van Mika Godts, dat zijn de momenten die we krijgen. Tegen zo’n ploeg is het moeilijk om te scoren", vervolgt de aanvoerder van Ajax.

In de eerste helft kreeg Godts een één-op-één kans die werd tegengehouden door de keeper. "Ik heb hem er niet over gesproken, maar op zulke momenten moet je gewoon verder. Het hoort erbij", verklaart hij. Het was een wedstrijd vol met stevige duels. "Het was lastig. Dit is topniveau en tegen Inter kan je zulke wedstrijden verwachten", aldus de middenvelder.

Davy Klaassen Champions League
