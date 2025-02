Klaassen over rol: "Een voortrekkersrol, maar wel heel natuurlijk"

"Een Ajax-dekbed heb ik wel gehad", vertelt Klaassen in gesprek met De Telegraaf. "Ajax was mijn club. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies en was als fan al doodziek van een nederlaag van Ajax." Hij was afgelopen zomer dan ook vastberaden om terug te keren bij de Amsterdammers. "Ik wilde gewoon heel graag weer voor Ajax voetballen. Ik ben van kleins af aan een enorme fan van Ajax en heb elke dag in mezelf geïnvesteerd om mijn droom, spelen in Ajax 1, te kunnen waarmaken. Ik ben vanaf mijn geboorte al voor de club, want mijn vader was een Ajacied en fanatiek ook. Dus dan gaat het vanzelf. Het leven van de hele familie stond in het teken van voetbal en Ajax."

Binnen de huidige selectie heeft Klaassen een belangrijke rol als routinier. "Noem het een voortrekkersrol, maar wel een heel natuurlijke", stelt hij. "In elke spelersgroep is de hiërarchie belangrijk. En de opbouw van onze selectie is goed. Iedere speler probeert daarin zijn steentje bij te dragen en van nature zijn het vaak de oudere spelers die meer met het grote plaatje bezig zijn dan de wat jongere jongens."