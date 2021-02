Geschreven door Jordi Smit 03 feb 2021 om 13:02

Davy Klaassen is tevreden over hoe Ajax in de maand januari heeft gepresteerd. De veelzijdige middenvelder zag zijn team alleen tegen PSV punten verspelen, terwijl de concurrenten veel minder constant waren. “Wij zijn gewoon stabiel”, vertelt Klaassen in de Ajax Podcast.

De Oranje-international zit gedurende het interview tegenover oud-Ajacied Eyong Enoh, die als sidekick dient. Beide voetballers speelden begin jaren ’10 onder Frank de Boer samen in het eerste team. “Dat herinner ik mij nog wel”, vertelt Klaassen over die periode. “Toen ik naar het eerste team kwam, was Enoh er al. Ik herinner mij de trainingen met hem, dat heeft me best wat blauwe plekken opgeleverd”, stelt hij lachend. Ook Enoh herinnert zich momenten. “Hij was misschien niet de snelste speler, maar wel heel slim. Hij positioneerde zich goed. Davy was ook ontzettend gedisciplineerd”, aldus Enoh.

Volgens Klaassen is de wereld sinds die beginperiode behoorlijk veranderd voor jonge voetballers, aangezien zij veel meer druk ervaren van de buitenwereld. “Destijds kwam social media net een beetje op. Nu is dat een groot ding. Spelers kunnen al over de hele wereld bekend zijn zonder ook maar een wedstrijd in het eerste te hebben gespeeld. Dat kan een flinke druk met zich meebrengen. Toen ik jong was kon ik onder de vleugels van de oudere spelers mezelf ontwikkelen. Nu wordt er sneller een oordeel geveld als je een mindere wedstrijd hebt gespeeld.”