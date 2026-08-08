Klaassen over veelbesproken Ajacied: "We willen hem graag houden"

Davy Klaassen hoopt nog een seizoen met Mika Godts te kunnen spelen. De aanvaller van Ajax staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain.

Godts zou naar verluidt al rond zijn met de Franse club, maar momenteel wordt er nog met Ajax onderhandeld over de transfersom. Klaassen hoopt dat de Belg deze zomer in Amsterdam blijft. "Ja, tuurlijk. We willen een zo sterk mogelijk team hebben, daar willen we Mika graag bij houden", benadrukt hij in gesprek met Ziggo Sport.

De aanvoerder van Ajax heeft het er ook over met Godts. "Wat hij zegt als ik zeg dat hij moet blijven? Dan gaat-ie lachen, denk ik. Ik weet niet wat hij gaat doen, dit zijn dingen die hij natuurlijk zelf moet bepalen", beseft Klaassen. "Maar ik denk dat wij heel graag willen dat hij bij ons blijft, dat is duidelijk."