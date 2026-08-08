Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen over veelbesproken Ajacied: "We willen hem graag houden"

Max
bron: Ziggo Sport
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen hoopt nog een seizoen met Mika Godts te kunnen spelen. De aanvaller van Ajax staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain.

Godts zou naar verluidt al rond zijn met de Franse club, maar momenteel wordt er nog met Ajax onderhandeld over de transfersom. Klaassen hoopt dat de Belg deze zomer in Amsterdam blijft. "Ja, tuurlijk. We willen een zo sterk mogelijk team hebben, daar willen we Mika graag bij houden", benadrukt hij in gesprek met Ziggo Sport

De aanvoerder van Ajax heeft het er ook over met Godts. "Wat hij zegt als ik zeg dat hij moet blijven? Dan gaat-ie lachen, denk ik. Ik weet niet wat hij gaat doen, dit zijn dingen die hij natuurlijk zelf moet bepalen", beseft Klaassen. "Maar ik denk dat wij heel graag willen dat hij bij ons blijft, dat is duidelijk."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws