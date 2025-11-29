Klaassen over wijziging: "Als het titel oplevert mag het van mij"

Ajax zit in een lastige periode, zowel op bestuurlijk als sportief vlak. John Heitinga kreeg het niet aan de gang bij Ajax en sommigen zijn van mening dat de Italiaanse coach Francesco Farioli soms wel eens gemist wordt in Amsterdam.

Hans Kraay jr. vraagt bij ESPN aan Davy Klaassen of hij Francesco Farioli mist bij Ajax. "Ja, maar ik mis ook andere trainers waarmee ik heb gewerkt", reageert de clubman. "Ik heb gewoon met heel veel mensen fijn gewerkt. Vorig jaar heb ik met de staf van Farioli ook heel fijn gewerkt. Je mist een hoop mensen in de voetballerij."

Onlangs gaf Louis van Gaal aan dat het waarschijnlijk nog twee tot drie jaar duurt voordat Ajax weer op zijn oude niveau zit. Klaassen hoopt dat het sneller gaat. "Ik hoop het niet, want dan moet ik nog heel lang door", zegt hij met een lach. "Vorig jaar had ook niemand verwacht dat we zouden laten zien wat we hebben laten zien. Ik denk dat het zeker kan, maar Ajax zit nu wel op een punt waarop de juiste keuzes gemaakt moeten worden."

In de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Benfica speelde Ajax met zowel Kasper Dolberg als Wout Weghorst in de aanval. De Deense spits is weer fit, waardoor de speelminuten verdeeld moeten worden. Kunnen de twee ook vaker samen spelen? "Natuurlijk, waarom niet? Van wie mag dat niet?", vraagt Klaassen zich af. "Als het een titel oplevert, mag het van mij."