Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen over wijziging: "Als het titel oplevert mag het van mij"

Arthur
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax zit in een lastige periode, zowel op bestuurlijk als sportief vlak. John Heitinga kreeg het niet aan de gang bij Ajax en sommigen zijn van mening dat de Italiaanse coach Francesco Farioli soms wel eens gemist wordt in Amsterdam.

Hans Kraay jr. vraagt bij ESPN aan Davy Klaassen of hij Francesco Farioli mist bij Ajax. "Ja, maar ik mis ook andere trainers waarmee ik heb gewerkt", reageert de clubman. "Ik heb gewoon met heel veel mensen fijn gewerkt. Vorig jaar heb ik met de staf van Farioli ook heel fijn gewerkt. Je mist een hoop mensen in de voetballerij."

Onlangs gaf Louis van Gaal aan dat het waarschijnlijk nog twee tot drie jaar duurt voordat Ajax weer op zijn oude niveau zit. Klaassen hoopt dat het sneller gaat. "Ik hoop het niet, want dan moet ik nog heel lang door", zegt hij met een lach. "Vorig jaar had ook niemand verwacht dat we zouden laten zien wat we hebben laten zien. Ik denk dat het zeker kan, maar Ajax zit nu wel op een punt waarop de juiste keuzes gemaakt moeten worden."

In de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Benfica speelde Ajax met zowel Kasper Dolberg als Wout Weghorst in de aanval. De Deense spits is weer fit, waardoor de speelminuten verdeeld moeten worden. Kunnen de twee ook vaker samen spelen? "Natuurlijk, waarom niet? Van wie mag dat niet?", vraagt Klaassen zich af. "Als het een titel oplevert, mag het van mij."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Nijland in het stadion van FC Groningen

Hans Nijland kijkt naar Ajax: "Dat vind ik ongelofelijk triest"

0
Jordi Cruijff

'Cruijff nog in beeld bij Ajax': "Praten op korte termijn verder"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd