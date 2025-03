Klaassen pakt AZ'er hard aan: "Hij gaat dat toch niet bepalen?"

Davy Klaassen is allesbehalve te spreken over de reactie van Wouter Goes na de rode kaart voor Alexandre Penetra. De Ajax-middenvelder verscheen na afloop van het duel tegen AZ voor de camera van ESPN en gaf zijn mening over het opmerkelijke moment waarop de Alkmaarders even zelfs leken te overwegen het veld te verlaten.

"Hij krijgt rood. Volgens mij is er niet heel veel aan de hand, zij werden boos en dan komt er wat consternatie", beschrijft Klaassen de situatie. Goes wilde na de rode kaart van Penentra het veld verlaten met AZ, iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij Klaassen. "Je komt hier in de ArenA voetballen. Dan denk ik: dan ga jij niet bepalen dat jij van het veld afgaat.

Journalist Christian Willaert vraagt zich af of de verdediger van AZ daar geen goede reden toe had. "Hij gaat toch niet bepalen dat wij met z'n allen naar binnen gaan? In de heat of the moment gebeurt dat. Je kan niet accepteren dat een Wouter Goes gaat bepalen of we van het veld gaan. Dat gaat hij niet bepalen", herhaalt de middenvelder van Ajax. "Ik denk dat we de scheidsrechter niet alleen mee hebben gehad", zo sluit Klaassen af.