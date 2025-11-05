Klaassen pissig na nederlaag: "Dit gebeurt ook tegen FC Volendam"

Davy Klaassen uit zijn frustratie over het gebrek aan spelontwikkeling bij Ajax in een interview met Ziggo Sport. De Amsterdamse club leed woensdagavond opnieuw een nederlaag in de Champions League, dit keer met 0-3 tegen Galatasaray, waardoor Ajax nog altijd puntloos blijft in het miljardenbal.

Op de vraag of hij het resultaat terecht vindt, antwoordt Klaassen: "Ik denk dat de eerste helft nog vrij gelijk op ging. In de tweede helft scoren ze snel twee goals en dan is het gewoon niet genoeg." Over de oorzaak zegt hij: "Ik denk dat we het niet voor elkaar krijgen om constant ons spel te verbeteren."

"Je ziet af en toe in een wedstrijd dat we tien minuten, een kwartier of een halfuur goed spelen, maar dat is niet genoeg. Dan wordt je afhankelijk van momenten en dan heb je te weinig fundament om wedstrijden echt te domineren," vervolgt de aanvoerder van Ajax.

Klaassen benadrukt dat het woensdagavond tegen een sterk team was, maar hij ziet hetzelfde probleem ook bij andere tegenstanders. "Maar dit gebeurt ook tegen FC Volendam, Telstar en noem maar op. Dat is het meest frustrerende, denk ik," laat hij duidelijk weten.