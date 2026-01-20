Klaassen reageert op Ajax-aanstelling: "Daar kijk ik naar uit"

Davy Klaassen kijkt met interesse uit naar de komst van Jordi Cruijff bij Ajax. Op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Villarreal sprak de aanvoerder over de nieuwe technisch directeur, die in februari officieel begint in Amsterdam.

"Wat ik daarvan vind? Ik ken hem nog niet, dus het is moeilijk om daar m’n mening over te geven", zegt Klaassen. "Ik denk dat het goed is dat er nu duidelijkheid is en Jordi vanaf februari bij ons gaat beginnen en zijn visie op de club gaat loslaten. Daar kijk ik naar uit."

De middenvelder heeft inmiddels al kort contact gehad met Cruijff. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar er is wel even appcontact geweest. We gaan elkaar binnenkort zien op De Toekomst. Wat ik van hem verwacht? Dat is moeilijk, want ik ken hem niet. Ik denk dat het goed is dat we nu duidelijkheid hebben. Vanaf hier kunnen we weer stappen gaan zetten als club", aldus de aanvoerder.