Klaassen reageert op penalty: "Bal gaat niet eens naar de goal"
Ajax speelde op zondagmiddag na een zinderend duel met 2-2 gelijk tegen FC Twente. Davy Klaassen baalt van de uitslag, maar vond zijn ploeg tevens niet goed spelen.
"Als je in de laatste minuut een goal tegen krijgt mag je nooit tevreden zijn. En als je kijkt naar het spel, dan hebben we gewoon niet goed gespeeld. Een overwinning was te veel geweest, maar het is zonde als je in de laatste minuut gelijk speelt", zegt Klaassen bij ESPN.
"Ik heb de penalty voor ons niet gezien, maar bij die van hun gaat de bal volgens mij niet eens meer naar de goal. Soms weet ik het niet meer", zegt Klaassen. "De ene week is iets een penalty, de andere week niet. Op het moment zelf ben je er natuurlijk boos over omdat je hem tegen krijgt."
"FC Twente heeft veel beweging in een lage opbouw. We hielden ze in het eerste kwartier nog goed aan een kant. Maar daarna kregen we de druk er niet op. We verloren de bal vaak al laag en dat was vandaag niet goed genoeg", besluit Klaassen.
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