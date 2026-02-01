Klaassen rekent af met eigen teamgenoot: "Dat mag niet gebeuren"

Davy Klaassen baalde zichtbaar na het puntenverlies van Ajax tegen Excelsior. De aanvoerder zag zijn ploeg na twee treffers van Mika Godts op een comfortabele 0-2 voorsprong komen, maar moest na afloop constateren dat die marge opnieuw niet voldoende was: 2-2.

Na afloop probeerde Klaassen bij ESPN te duiden waar het misging. "Het is niet zo dat het in een keer weg is. Je moet er elke wedstrijd hard voor werken. Vandaag is er tot die 1-2 weinig aan de hand, waar we een mannetje uit het oog verliezen en hen in de wedstrijd helpen", analyseerde hij.

De aansluitingstreffer zorgde voor veel frustratie bij de Amsterdammers. Volgens Klaassen kwam dat vooral door de eenvoud waarmee het doelpunt tot stand kwam. "Vanwege het feit dat je een goal zo makkelijk weggeeft. Ik heb hem nog niet helemaal teruggezien, maar het leek erop alsof we ons mannetje verloren. Dat zijn hele simpele dingen waarmee je Excelsior zomaar de wedstrijd in helpt."

Ook bij de gelijkmaker liet Ajax volgens de middenvelder te veel gebeuren. Arthur Zagre kreeg de ruimte om door te lopen en af te ronden. "Dat mag bij geen enkele stand gebeuren. Of het nou 1-2 staat of je 5-0 voorstaat. Dat mag niet gebeuren. Ik heb die goal niet teruggezien, maar ik weet wel dat het te makkelijk ging."

Het opnieuw verspelen van een voorsprong zit Klaassen duidelijk dwars. "Ik denk juist dat we bij de 0-1 en 0-2 goede keuzes maken om nog een extra pass te geven. Maar je kan niet elke wedstrijd met 0-3 of 0-4 de rust ingaan. 0-2 moet gewoon genoeg zijn, eigenlijk. Natuurlijk kan je het hebben over kansen uitspelen, maar als je 0-2 voorstaat… We geven het gewoon weg."