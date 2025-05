Klaassen rekent af met kritiek op Ajax: "Dat vind ik totaal niet"

In een interview met de Volkskrant confronteert men hem met het veldspel. "Wij pressen één op één, al liggen de accenten iets anders. Er wordt te makkelijk gezegd: ze spelen alleen op de counter", reageert de aanvallende middenvelder. "Dat vind ik totaal niet."

"Aan de bal willen we nog steeds zo snel mogelijk doelpunten maken. Alleen wel volgens een structuur, en met iets meer controle", vervolgt Klaassen. "De structuur is voetbal vanuit vaste posities, en van daaruit proberen op te bouwen, en snel naar voren, maar dat ligt ook aan de tegenstander. Soms nodigt een tegenstander uit om zo snel mogelijk naar voren te gaan, en soms niet."

Klaassen hoopt dat hij zijn steentje bij kan dragen in de twee beslissende wedstrijden. "Ik wil belangrijk zijn, of het nu met goals is of met iets anders", aldus Klaassen. "Maar een goal blijft het mooiste in het voetbal. Tenminste, als je wint."