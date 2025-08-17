Klaassen schuldbewust na remise: "Ik was te laat, mijn fout"

Davy Klaassen was zondagmiddag trefzeker in het 2-2 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. De middenvelder trok na afloop echter ook het boetekleed aan.

Klaassen is teleurgesteld over het resultaat, maar ziet wel verbetering ten opzichte van de wedstrijd tegen Telstar. "Ten opzichte van vorige week zijn we in het verdedigende aspect beter geweest. We gaven minder weg", geeft de middenvelder aan bij ESPN. "We zoeken naar een bepaalde stabiliteit. Het is logisch dat we soms nog zoekende zijn, in het begin van het seizoen, maar je wil zo snel mogelijk vastigheden."

De aanvoerder van Ajax opende de score in Deventer, maar was kritisch over zijn rol bij de 2-1 van Evert Linthorst. "Ik had niet gedacht dat hij ging lopen. Hij ging dat wel en ik was te laat. Mijn fout, ja…", zo steekt Klaassen de hand in eigen boezem.