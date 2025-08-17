Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen schuldbewust na remise: "Ik was te laat, mijn fout"

Max
bron: ESPN
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen was zondagmiddag trefzeker in het 2-2 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. De middenvelder trok na afloop echter ook het boetekleed aan.

Klaassen is teleurgesteld over het resultaat, maar ziet wel verbetering ten opzichte van de wedstrijd tegen Telstar. "Ten opzichte van vorige week zijn we in het verdedigende aspect beter geweest. We gaven minder weg", geeft de middenvelder aan bij ESPN. "We zoeken naar een bepaalde stabiliteit. Het is logisch dat we soms nog zoekende zijn, in het begin van het seizoen, maar je wil zo snel mogelijk vastigheden."

De aanvoerder van Ajax opende de score in Deventer, maar was kritisch over zijn rol bij de 2-1 van Evert Linthorst. "Ik had niet gedacht dat hij ging lopen. Hij ging dat wel en ik was te laat. Mijn fout, ja…", zo steekt Klaassen de hand in eigen boezem. 

Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
