Geschreven door Jessica Westdijk 24 apr 2021 om 13:04

Davy Klaassen verliet Ajax in 2017 voor Everton, maar na een paar ongelukkige jaren in Engeland en in Duitsland bij Werder Bremen, keerde hij afgelopen zomer terug. Hoewel er bij Ajax veel hetzelfde is gebleven, ziet Klaassen ook dat er in de jaren dat hij weg was het één en ander is veranderd.

“Toen ik hier in 2017 vertrok, was ik met 24 jaar bijna de oudste en had ik het gevoel dat we maar niet verder kwamen. Nu wordt er meer geld uitgeven en daardoor zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld ervaren spelers terug te halen”, vertelt hij aan NU.nl. Nu speelt Klaassen met andere sterkhouders als Dusan Tadic, Daley Blind en Sébastien Haller om zich heen.

Klaassen ligt op dit moment tot medio 2024 vast bij Ajax. Op het moment dat zijn contract afloopt is hij 31. De middenvelder zou dus zeker nog eens een stap kunnen maken. Maar wat hem betreft hoeft dat niet per se: “Ik heb het hartstikke naar mijn zin en sluit niet uit dat ik hier nooit meer wegga. Maar het is ook te vroeg om te zeggen dat ik hier altijd blijf.”