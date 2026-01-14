Klaassen somber na 6-0 verlies: "We zijn er nog lang niet bovenop"

De pijnlijke 6-0 bekernederlaag van Ajax bij AZ komt hard aan bij Davy Klaassen. De ervaren middenvelder, die met een blessure van het veld werd gehaald, ziet duidelijk dat zijn team nog lang niet op het oude niveau zit.

"Wat eraan ontbrak? Alles eigenlijk…", zegt Klaassen in gesprek met ESPN. "We zijn gewoon overklast door AZ. We moeten goed naar onszelf kijken. Collectief was het niet goed genoeg. Je kan er denk ik niemand uithalen die wél goed was. We moeten ons heel snel herpakken."

Volgens Klaassen kwam Ajax er tegen AZ nauwelijks aan te pas. "Dit was een heel slechte dag voor ons. We zijn er nog lang niet. We maken de laatste weken wat stappen, maar feit is dat we er als Ajax nog lang niet bovenop zijn. Er is nog heel veel voor nodig, maar dat wisten we." Klaassen benadrukt dat hij de nederlaag niet snel wil vergeten. "Nee, het liefst leer je ervan, zodat het in de toekomst niet meer gebeurt."