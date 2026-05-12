Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"

Davy Klaassen heeft maandagavond bevestigd dat Ajax nog altijd bezig is met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. Daarmee lijkt het erop dat Óscar García na dit seizoen weer vertrekt uit Amsterdam. Ondertussen blijft de naam van Míchel nadrukkelijk rondzingen in de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport vertelde Klaassen dat Jordi Cruijff momenteel druk bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Hij is heel druk met volgend seizoen. We hebben nog geen trainer en hij wil van veel jongens afscheid nemen, terwijl er ook veel nieuwe spelers moeten komen", aldus de middenvelder van Ajax.

Aan tafel werd vervolgens de naam van Míchel genoemd. Youri Mulder haakte in op de aanhoudende geruchten rondom de huidige trainer van Girona. "Die Míchel komt, toch?", vroeg de technisch directeur van Schalke 04 hardop.