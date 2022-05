Geschreven door Idse Geurts 20 mei 2022 om 12:05

Hoewel Davy Klaassen een echte ‘ras-Ajacied’ is, vindt hij zichzelf niet de grootste Ajacied binnen de selectie. Volgens Klaassen gaat Dusan Tadic nog een stapje verder. De huidige aanvoerder beleeft elke wedstrijd met een enorme intensiteit, laat Klaassen weten tegenover Voetbal International.

Zelfs in vergelijking met Maarten Stekelenburg, Daley Blind en Klaassen zelf, steekt Tadic er bovenuit. “Wij zijn allemaal bij Ajax opgegroeid, we zijn echte Ajacieden. Dusan is niet bij Ajax opgegroeid, maar is misschien nog wel de ergste. Ik heb dat echt nog nooit gezien”, laat Klaassen weten.

Vooral in de topwedstrijden laat het Ajax-hart van Tadic zich zien. “Hij heeft dat zo sterk. Zeker als je tegen PSV of Feyenoord speelt, dan veranderen zijn ogen gewoon. Dan is hij op zijn best. Voor tegenstanders is het irritant, maar wij genieten ervan. Ook omdat hij wedstrijden gewoon beslist voor het team. Hij staat er altijd”, steekt Klaassen de loftrompet over Tadic.

Dit fanatisme zorgt er echter wel voor dat Tadic zijn teamgenoten een fikse uitbrander kan geven in de kleedkamer. “In de kleedkamer kan het er af en toe wel hard aan toegaan. Maar soms draai je daardoor wel wedstrijden om. Hij verwacht van iedereen alles, maar hij geeft zelf ook altijd alles. Hij is de ultieme aanvoerder”, besluit Klaassen.