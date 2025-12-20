Klaassen teleurgesteld na gelijkspel: "Dan verwacht je wel meer"

Ajax heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld tegen NEC. Daarmee sluiten de Amsterdammers een prima decembermaand af met puntverlies. Na afloop verscheen Davy Klaassen voor de camera's van ESPN .

"Als je vanaf minuut 60 ongeveer tegen tien man speelt dan verwacht je wel meer", begint Klaassen. "Ik denk dat we op het begin nog wel veel creëerden, maar het leek alsof we te veel wilden doen. Eigenlijk moesten we meer vanuit de positie doen."

Bij die rode kaart was de middenvelder betrokken, hij was namelijk het slachtoffer. "Ik weet niet of het rood was", stelt hij. "Het deed wel veel pijn, maar ik had niet het gevoel dat hij het expres deed. Het was meer ongelukkig."

NEC startte sterk, merkte ook de aanvoerder. "Eerst kregen we de druk er niet op. Later speelden zij meer de lange bal, toen wij wel hoog druk zetten. We kwamen toen beter in het spel en benutten ook de ruimtes beter."