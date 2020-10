Geschreven door Jessica Westdijk 05 okt 2020 om 16:10

Het is officieel: Davy Klaassen is terug bij Ajax. De middenvelder komt over van Werder Bremen en tekent een contract tot medio 2024. Ajax betaalt de Duitse club 11 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen verder op kan lopen tot 14 miljoen euro.

De 27-jarige Klaassen is blij om terug te zijn in Amsterdam: “Ik ben heel blij om terug te zijn bij Ajax, dat voelt als thuiskomen voor mij. Mijn halve leven heb ik hier doorgebracht en het is fijn hier nu weer te zijn. Ik heb mij altijd verbonden gevoeld aan de club en kijk er dan ook naar uit om het Ajax-shirt weer te mogen dragen.”

Klaassen gaat dit seizoen rugnummer 6 dragen. In zijn eerste periode bij Ajax droeg hij rugnummer 10, maar dat nummer wordt nu bezet door aanvoerder Dusan Tadic. Rugnummer 6 was vrij na het vertrek van Donny van de Beek.

