AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen tevreden over loting: "Daar heb ik nog nooit gespeeld"

Max
bron: Ajax
Davy Klaassen bedankt het publiek
Davy Klaassen bedankt het publiek Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen kijkt uit naar het nieuwe Champions League-seizoen. Ajax werd donderdagavond gekoppeld aan Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal CF, Olympiakos, Olympique Marseille, Galatasaray en FK Qarabağ. 

Klaassen was na afloop tevreden over de loting. "Ik vind het persoonlijk heel erg tof dat we Inter hebben geloot. Dat is de enige club uit pot 1 waar ik heb gespeeld dus ik hoopte er enorm op", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax. Ook het duel met Chelsea kan op goedkeuring rekenen van de aanvoerder. "Daar heb ik nog nooit gespeeld en dat vind ik wel tof om daar heen te gaan. Daarnaast komen we Jorrel Hato tegen. Het is altijd leuk om tegen oud-teamgenoten in actie te komen."

De ervaren middenvelder heeft zin in het Europese toernooi. "De Champions League is het hoogst haalbare en dat wil je als club. We moeten zorgen dat iedereen in Europa en in de wereld weer over Ajax gaat praten", aldus Klaassen. "En dat kan alleen als we in dit toernooi actief zijn."

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes bevestigt Ajax-transfer: "Hij zal voor extra gif zorgen"

0
Henk Spaan

Henk Spaan adviseert Ajacied: "Je kunt beter nadenken dan hopen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd