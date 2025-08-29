Klaassen tevreden over loting: "Daar heb ik nog nooit gespeeld"

Klaassen was na afloop tevreden over de loting. "Ik vind het persoonlijk heel erg tof dat we Inter hebben geloot. Dat is de enige club uit pot 1 waar ik heb gespeeld dus ik hoopte er enorm op", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen van Ajax. Ook het duel met Chelsea kan op goedkeuring rekenen van de aanvoerder. "Daar heb ik nog nooit gespeeld en dat vind ik wel tof om daar heen te gaan. Daarnaast komen we Jorrel Hato tegen. Het is altijd leuk om tegen oud-teamgenoten in actie te komen."

De ervaren middenvelder heeft zin in het Europese toernooi. "De Champions League is het hoogst haalbare en dat wil je als club. We moeten zorgen dat iedereen in Europa en in de wereld weer over Ajax gaat praten", aldus Klaassen. "En dat kan alleen als we in dit toernooi actief zijn."