Geschreven door Jordi Smit 14 mrt 2021 om 19:03

Davy Klaassen behaalde zondagavond met Ajax een simpele 0-2 overwinning op PEC Zwolle, waarmee Ajax de voorsprong op PSV vergrootte. De ervaren middenvelder stond na afloop met tevredenheid voor de camera’s van ESPN.

De aanvallende middenvelder zag onder meer Oussame Idrissi uitstekend invallen. “Hij is dreigend. Wij zien hem natuurlijk al op de trainingen, maar ook als hij elke wedstrijd erin komt vind ik dat hij dreigend is. Ik kende hem voorheen alleen vanaf links, maar tijdens zijn invalbeurten speelde hij ook wel eens van de rechterkant. Ik denk dat het goed is dat we veel buitenspelers hebben die van beide kanten spelen.” Ajax speelde tegen PEC Zwolle niet groots, maar volgens Klaassen was zijn ploeg zeker niet slecht. “Elke wedstrijd is het plan om een zo goed mogelijk duel af te leveren en te winnen. Natuurlijk heb ik wel eens mooiere wedstrijden gespeeld, maar we domineerden vandaag gewoon. Als we dan nog een beetje scherper zijn, dan schieten we er nog een paar bij.”

De komende weken vraagt het drukke programma van de Ajacieden wederom scherpte. Voor Klaassen is dat geen enkel probleem. “Het is zeker niet moeilijk, omdat we ook zien waarin het resulteert. Wanneer we elke wedstrijden vol gas gaan, dan gaat het goed. Vandaag ziet het er makkelijk uit, maar er zijn ook voldoende ploegen die hier voor de bijl gaan.” Met de overwinning in Zwolle komt Ajax steeds dichterbij de landstitel. “Ik ga het pas hardop zeggen als ik iets in mijn handen heb. Dat weet je. Maar met de week wordt de uitgangspositie natuurlijk beter.” Afgelopen week kreeg Klaassen te horen dat Brian Brobbey over een paar maanden naar Leipzig vertrekt. De Oranje-international vindt dat spijtig. “Ik heb hem gefeliciteerd, maar ook tegen hem gezegd dat hij beter bij ons kon blijven.”