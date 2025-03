Klaassen toekomst onduidelijk: "Ook dit seizoen weer belangrijk"

Davy Klaassen speelt dit seizoen weer voor Ajax. Of de middenvelder ook volgend seizoen weer onder contract staat bij de Amsterdammers is nog zeer de vraag.

Klaassen speelde voor Internazionale in Italië, waarna hij weer terugkeerde bij de Amsterdammers. "De middenvelder is ook dit seizoen weer belangrijk voor de Amsterdammers, met zeven doelpunten in twee assists in de Eredivisie", schrijft ESPN.

Het medium vervolgt: "De 32-jarige routinier gaf tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Eintracht Frankfurt aan nog geen duidelijkheid te hebben voor volgend seizoen. 'Nee, niet per se. We zitten in een best belangrijke strijd, denk ik. We zien daarna wel wat er gaat gebeuren.'"