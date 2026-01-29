Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Klaassen trekt keiharde conclusie na nederlaag Ajax: "Te slecht"

Niek
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Olympiakos en daardoor is de club uit Amsterdam definitief uitgeschakeld. Davy Klaassen baalde na afloop van het teleurstellende resultaat en trok een duidelijke conclusie. 

“We hebben vaak wedstrijden gehad dat het echt ver wegzakt en dat we teruggedrukt worden. Dat vond ik vandaag niet", sprak hij bij Ziggo Sport. "Ik denk dat het een vrij gelijkwaardige tweede helft was, maar ze zijn net iets effectiever", constateert Klaassen, die baalt van de slechte start in de groepsfase. 

“We zijn te laat op gang gekomen", beseft hij. "We hebben het de eerste vijf wedstrijden te slecht gedaan om een rol van betekenis te hebben. Ik denk dat het vijf wedstrijden slecht was en drie wedstrijden iets beter. Uiteindelijk was het niet goed genoeg”, besluit Klaassen realistisch. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
