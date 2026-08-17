Klaassen verbaast na puntenverlies: "Zo, ik weet het even niet"

Davy Klaassen baalt van het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers gaven in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Volgens Klaassen had Ajax meer verdiend.

"We speelden het eerste half uur echt goed. Daarna werd het iets minder, zonder dat zij heel veel kansen creëerden", begint Klaassen voor de camera van ESPN. "Dan krijg je die goal tegen. Na rust moet je wel meteen de 3-1 maken en daar kregen we ook kansen voor. Toch vliegt de bal erin."

Maxence Rivera zorgde in de 82ste minuut voor de gelijkmaker namens de Friezen. Klaassen vindt dat Ajax daarmee te weinig kreeg voor het vertoonde spel. "Als je 2-0 voorstaat en na de rust het gevoel hebt dat je de 3-1 gaat maken, dan voelt het wel zo."