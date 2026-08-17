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Klaassen verbaast na puntenverlies: "Zo, ik weet het even niet"

Joram
Bernt Klaverboer en Davy Klaassen
Bernt Klaverboer en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen baalt van het gelijkspel van Ajax tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers gaven in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Volgens Klaassen had Ajax meer verdiend.

"We speelden het eerste half uur echt goed. Daarna werd het iets minder, zonder dat zij heel veel kansen creëerden", begint Klaassen voor de camera van ESPN. "Dan krijg je die goal tegen. Na rust moet je wel meteen de 3-1 maken en daar kregen we ook kansen voor. Toch vliegt de bal erin."

Maxence Rivera zorgde in de 82ste minuut voor de gelijkmaker namens de Friezen. Klaassen vindt dat Ajax daarmee te weinig kreeg voor het vertoonde spel. "Als je 2-0 voorstaat en na de rust het gevoel hebt dat je de 3-1 gaat maken, dan voelt het wel zo."

Tijdens de wedstrijd was trainer Míchel Sánchez meerdere keren zichtbaar gefrustreerd. Klaassen werd na afloop gevraagd naar de rustspeech van de Spanjaard, maar kon zich daar weinig meer van herinneren. "Poh. Er is zoveel gebeurd sinds die tijd. Zo… ik weet het even niet. Ik zit in de emotie van nu. Het was in het Engels, maar ik kan het even niet voor de geest halen. Maar ik denk dat we na de rust goed uit de kleedkamer komen en mogelijkheden krijgen om de wedstrijd te beslissen."

Arnold Bruggink hoorde de uitspraken van Klaassen tijdens de nabeschouwing op ESPN en kon er wel om lachen. De analist denkt niet dat de rustspeech van Sánchez veel indruk heeft gemaakt. "Het heeft niet heel veel indruk gemaakt. Er zijn echt spelers die de helft niet meekrijgen."

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