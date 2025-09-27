Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Klaassen verklaart matig duel: "Dat ziet er dan heel lullig uit"

Cherine
Davy Klaassen
Davy Klaassen

Zelfs met tien man maakten de Bredanaars de dienst uit in de Johan Cruijff Arena, maar Davy Klaassen draait er niet omheen: Ajax kwam 'gewoon heel slecht' voor de dag tegen NAC Breda. Toch gaat Ajax er met de drie punten vandoor.

"Ik denk dat het een hele matige wedstrijd was van ons", begint Klaasen tegenover ESPN. "Gewoon heel slecht. Vooral in de eerste helft ontbreekt de structuur, spelen we niet vanuit de vastigheden en zijn er veel te veel misverstanden. Dat ziet er dan heel lullig uit."

Klaassen krijgt de vraag hoe het kan dat de structuur nu nog steeds ontbreekt. "Je moet je aan de structuur houden. De discipline is niet het probleem, want je ziet dat iedereen hard werkt. Met alle respect voor NAC, maar teams als NAC wil je meer onder controle houden dan vandaag", verklaart de aanvoerder.

Klaassen geeft toe dat NAC duidelijk beter was. "Ik kan er weinig tegenin brengen. Je wint hem uiteindelijk, maar je moet het ook veel beter uitspelen", aldus Klaassen.

