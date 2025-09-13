Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

Davy Klaassen deed vandaag opnieuw zijn bijnaam als 'Mister 1-0' eer aan en opende de score voor de Amsterdammers in de 18e minuut. De middenvelder van Ajax zag zijn ploeg een veel betere eerste dan tweede helft spelen.

"De eerste helft hebben we gewoon goed gespeeld. Maar daarna een stuk minder", klinkt Klaassen na afloop van de wedstrijd tegenover ESPN. "Zij gingen anders druk zetten en daar hadden wij het iets moeilijker mee. We moeten gaan kijken hoe we dat volgende keer beter gaan doen als een ander team dat ook gaat doen bij ons."

De 1-0 van Klaassen markeerde de dertigste keer dat hij de score opent voor Ajax. "Dat is een hoop", lacht Klaassen. "Ik heb er nog steeds geen verklaring voor. Was een lekker stiftje, toch? Mijn intuïtie gaf een chippie aan."

Een aantal zaken zal Ajax uit de eerste helft mee willen nemen. "Ik denk dat we een goede structuur hadden in het aanvalsspel", aldus Klaassen. "Als we de bal verloren stonden we goed gepositioneerd, waardoor we de bal meteen weer terug konden veroveren. Dan krijg je aanval na aanval en dat ziet er attractief uit."