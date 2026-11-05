Klaassen verklapt wat Ajax in rust te horen kreeg van Míchel
Davy Klaassen is bijzonder tevreden na de overtuigende 1-6-overwinning van Ajax op FC Midtjylland. De aanvoerder zag zijn ploeg donderdagavond sterk beginnen, maar na de gelijkmaker van de Denen werd het tijdelijk lastiger. Tijdens de rust gaf trainer Míchel Sánchez zijn spelers nog een duidelijke opdracht mee, die in de tweede helft zijn vruchten afwierp.
"Ik heb eigenlijk niet meer te wensen. We kunnen lekker naar huis", vertelt Klaassen na afloop tegenover Ziggo Sport. De middenvelder vond dat Ajax de wedstrijd aanvankelijk goed onder controle had. Zelf liet hij echter een grote mogelijkheid liggen om de voorsprong te verdubbelen.
"Ik denk dat we tot de 1-1 eigenlijk heel goed spelen. Dan mis ik een hele grote kans op de 2-0. Voorafgaand aan de 1-1 was het volgens mij een overtreding, maar oké."
Vlak voor rust kreeg Midtjylland een flinke tegenvaller te verwerken. Kjell-Arik Wätjen ontving zijn tweede gele kaart, waardoor de Denen met tien man verder moesten. Ajax profiteerde na de pauze optimaal en liep uiteindelijk uit naar een ruime overwinning. "Na zo'n rode kaart wordt het wel een hele andere wedstrijd. Dan is het alsnog zaak om vijf goals te maken", aldus Klaassen.
Volgens de aanvoerder lag de nadruk tijdens de rust vooral op de aanwezigheid van Ajax-spelers in het strafschopgebied. Die aanpak bleek succesvol. "Er werd nadruk op de bezetting voor de goal gelegd, dat je daar veel jongens wil krijgen. Ik denk dat de meeste goals ook uit voorzetten kwamen. Dus ik denk dat de trainer blij is."
Klaassen maakte in Denemarken overigens ook nog iets bijzonders mee. Tijdens de warming-up vielen plotseling de stadionlampen uit, waardoor het even volledig donker werd. Het probleem werd gelukkig snel verholpen.
"Dat heb ik ook nog niet vaak meegemaakt. Dat kunnen we ook weer meenemen", besluit de aanvoerder met een glimlach.
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