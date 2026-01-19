Klaassen vertelt over 100e goal: "Wat eigenlijk niemand weet..."

"Wat eigenlijk niemand weet, dat is wel grappig, maar ik had een vrij bizarre aanloop naar die wedstrijd. Mijn vrouw was hoogzwanger in die periode en ’s ochtends was er ineens een bloeding, dus we waren de hele ochtend in het ziekenhuis. Gelukkig was het uiteindelijk allemaal prima, anders was ik natuurlijk ook nooit weggegaan. Maar ik kwam dus veel later pas op de club, het was een heel chaotische aanloop", zo vertelt hij aan Voetbal International. Uiteindelijk viel alles samen op die middag. "Uiteindelijk was het gewoon echt een leuke middag. We wonnen 4-0, ik maakte die honderdste goal, Sean en Bouni maakten hun debuut. Het was een dag dat je écht trots was met z’n allen: dit is Ajax zoals het hoort te zijn."

De honderdste treffer zorgde ook emotioneel voor veel los. "Ja, tuurlijk. Je kunt nooit bedenken dat je honderd goals voor Ajax gaat maken. Waar die tranen vandaan kwamen, weet ik ook niet precies, ik denk gewoon van alles bij elkaar. Het besef van dat moment, misschien ook nog een beetje de schrik van die ochtend. Mijn opa zat ook in mijn hoofd, die bracht me altijd naar het voetbal, elke dag. En hij was precies een jaar daarvoor overleden, dus ik weet nog dat ik toen dacht: Was hij er maar bij."

Dat hij als jeugdige Ajax-fan inmiddels een vaste plek in de clubgeschiedenis heeft, blijft bijzonder. "Dat is wel speciaal. Als je zo terugdenkt: dat je vroeger als klein mannetje voor Ajax was en dat je nu dit bereikt, dan is dat wel gek. Ik sta er niet echt bij stil, misschien wel te weinig." Toch komt het besef steeds terug. "Die honderdste goal, daar zat ik tegenaan te hikken. En laatst had ik natuurlijk dat record van de meeste Europese wedstrijden voor Ajax. Dan sta je in de geschiedenisboeken, dat is wel wat, hè? Maar je groeit er natuurlijk geleidelijk naartoe, dus op een bepaalde manier wen je ook wel weer aan de situatie telkens. En er is altijd ook gewoon weer een nieuwe wedstrijd."