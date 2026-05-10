Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."

Joram
bron: ESPN
Davy Klaassen baalt van de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht
De nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2) hakt er flink in bij Davy Klaassen. Na afloop spreekt de middenvelder van 'woede en teleurstelling' in de kleedkamer, zo vertelt hij aan ESPN.

Volgens Klaassen is die frustratie vooral terug te voeren op de manier waarop de tegentreffers vielen. "Ja, dat we een wedstrijd verliezen door twee standaardsituaties op zo’n belangrijk moment in de competitie. Twee keer staat er iemand helemaal vrij (Niklas Vesterlund en Mike van der Hoorn, red.). Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."

De beslissende klap kwam in de 96ste minuut, toen Mike van der Hoorn raak kopte. Verslaggever Christiaan Willaert noemt het ‘ongelooflijk’ dat er bij die goal spelers vrijstaan, waarna Klaassen instemt. "Zeker... Helemáál als het iemand als Mike van der Hoorn is. Dat zou toch de eerste zijn die we moeten dekken."

Komende zondag wacht nog het laatste duel van het seizoen met SC Heerenveen. Ajax moet winnen om uitzicht te houden op een betere eindklassering, al is de situatie penibel. "We moeten zorgen dat we volgende week weer de positiviteit oppakken en een plan maken om van Heerenveen te winnen. We hebben het niet meer in eigen hand, maar we moeten sowieso winnen", aldus Klaassen.

