Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
De nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2) hakt er flink in bij Davy Klaassen. Na afloop spreekt de middenvelder van 'woede en teleurstelling' in de kleedkamer, zo vertelt hij aan ESPN.
Volgens Klaassen is die frustratie vooral terug te voeren op de manier waarop de tegentreffers vielen. "Ja, dat we een wedstrijd verliezen door twee standaardsituaties op zo’n belangrijk moment in de competitie. Twee keer staat er iemand helemaal vrij (Niklas Vesterlund en Mike van der Hoorn, red.). Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
De beslissende klap kwam in de 96ste minuut, toen Mike van der Hoorn raak kopte. Verslaggever Christiaan Willaert noemt het ‘ongelooflijk’ dat er bij die goal spelers vrijstaan, waarna Klaassen instemt. "Zeker... Helemáál als het iemand als Mike van der Hoorn is. Dat zou toch de eerste zijn die we moeten dekken."
Komende zondag wacht nog het laatste duel van het seizoen met SC Heerenveen. Ajax moet winnen om uitzicht te houden op een betere eindklassering, al is de situatie penibel. "We moeten zorgen dat we volgende week weer de positiviteit oppakken en een plan maken om van Heerenveen te winnen. We hebben het niet meer in eigen hand, maar we moeten sowieso winnen", aldus Klaassen.
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Kraay Jr. sprak met Cruijff: "Dat is geen kandidaat bij Ajax"
Van Overeem teleurgesteld in Ajacied: "Je ziet het aan alle spelers"
Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."
Ajax wil tegen Utrecht historisch dieptepunt in eigen huis voorkomen
Resink reageert op Ajax-geruchten: "Hebben geen poging gewaagd"
Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"
Driessen over Ajax-kandidaat: "Zo wil je dat voetbal gespeeld wordt"
Kramer fel na opmerking over Weghorst: "Noem zijn naam hier niet"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen