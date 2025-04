Klaassen waarschuwt Ajax: "Dat maakt het misschien wel zuurder"

Ajax ging afgelopen weekend hard onderuit bij FC Utrecht. "Er is een verschil tussen 4-0 verliezen en niks te vertellen hebben en ons duel in Utrecht. Dat maakt het misschien wel zuurder omdat je goed begint en moet scoren", blikt Klaassen terug bij de clubkanalen. "Die wedstrijden zitten er wel eens tussen. Het is teleurstellend, maar we moeten ons niet de wijs laten brengen."

Zondag hoopt Ajax zich te herpakken tegen Sparta Rotterdam. "Die is weer belangrijk. Het zijn de laatste weken en dan moeten we er staan, zeker na zondag. Sparta zit er goed in en het wordt geen 'makkie'", waarschuwt de middenvelder. "We gaan door hoe we het hele seizoen al bezig zijn: wedstrijd voor wedstrijd. Daardoor staan we in deze positie en dat is de beste manier om er te blijven. Niet veel mensen hadden het verwacht, maar dit is uiteindelijk wel waarvoor ik ben teruggekomen."