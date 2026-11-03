Klaassen waarschuwt teamgenoten: "Dan moet je iets anders gaan doen"
Davy Klaassen is dit seizoen opnieuw belangrijk voor Ajax. De middenvelder annex aanvaller heeft in alle competities al acht keer gescoord. Daarmee heeft hij zijn totale productie van vorig seizoen nu al geëvenaard. Of hij als middenvelder of buitenspeler wordt opgesteld, lijkt weinig verschil te maken voor zijn rendement.
Klaassen ziet zelf een duidelijke reden voor zijn productiviteit. Hij komt dit seizoen vaker in kansrijke posities terecht, vertelt hij aan ESPN. "Als je het vergelijkt met vorig jaar, kom ik sowieso vaker in kansrijke posities voorin. Als middenvelder kom je dan ook automatisch vaker in die posities."
Niet alleen zijn doelpuntenproductie valt op bij Ajax. Ook de manier waarop trainer Michel zijn opstelling bekendmaakt, zorgt voor gesprekstof. De Spanjaard wacht daar vaak lang mee. Owen Wijndal vertelde onlangs zelfs dat de spelers soms pas enkele uren voor de aftrap een idee krijgen van de eerste elf.
Klaassen begrijpt dat de werkwijze even wennen is, maar vindt dat de spelers zich erbij moeten neerleggen. "Vorig jaar hadden we dat al met Oscar García, die dat ook deed. Misschien is het iets Spaans, dat ze de opstelling zo kort van tevoren bekendmaken. Wij zijn in Nederland gewend om die al een dag van tevoren te weten, maar je moet ermee omgaan. Het is niet aan jou als speler om dat te bepalen. Je moet er gewoon voor zorgen dat je klaar bent."
De Ajax-aanvoerder verwacht dan ook dat iedereen binnen de selectie professioneel met de situatie omgaat. "Je probeert altijd voor een bepaalde sfeer in het team te zorgen, waarin iedereen tevreden is, maar dat lukt niet altijd. Als je niet speelt, of als je twee of drie uur van tevoren hoort dat je niet speelt, moet je er maar voor zorgen dat je klaar bent. Wij zijn Ajax en beoefenen topsport. Als je dat niet kunt handelen, moet je maar iets anders gaan doen", aldus Klaassen.
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