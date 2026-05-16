Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Davy Klaassen heeft zich in het programma Rondo uitgesproken over de sportieve situatie van Ajax. De ervaren middenvelder benadrukt dat deelname aan de Conference League altijd beter is dan helemaal geen Europees voetbal en vindt dat de club de huidige realiteit onder ogen moet zien.
"Dat is op dit moment de situatie. Wij moeten ons daar niet te groot voor voelen", stelt Klaassen. Volgens de aanvoerder heeft Ajax zichzelf in deze positie gebracht en moet de selectie verantwoordelijkheid nemen. "Het is voor ons op dit moment de realiteit. We hebben het met z'n allen zo ver gebracht. Dan moet je ook grote jongens zijn, dat accepteren en daartegenaan gaan."
Sommigen denken dat een seizoen zonder Europese verplichtingen juist rust kan geven aan een ploeg in opbouw, maar daar kan Klaassen zich niet in vinden. "Wat hebben we daar dan aan? Helemaal niks. Je kunt sowieso bouwen, toch?"
De middenvelder merkt dat de teleurstelling binnen de selectie groot is, maar ziet tegelijkertijd ook strijdlust. "De motivatie moet vanuit jezelf en je eigen trots komen", zegt hij. "Je wilt het niet zover laten komen dat je helemaal niet Europees speelt. Het speelt in de groep. Dat merk je aan de boosheid, teleurstelling en het elke dag ervoor willen gaan."
Volgens Klaassen heeft Ajax dit seizoen al vaker laten zien over veerkracht te beschikken, al is dat nog niet voldoende gebleken. "In veel wedstrijden zijn we teruggekomen. Dat geeft aan dat er een bepaalde veerkracht in zit, maar er moet toch net even een schepje bovenop."
Komend weekend sluit Ajax het Eredivisie-seizoen af met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Klaassen geeft toe dat de recente teleurstellingen hem persoonlijk bezighouden. "Vandaag (maandag, red.) was dat heel moeilijk. Dan ben je thuis met je vrouw en dochtertje, maar blijft het toch in je hoofd."
De routinier ziet de problemen bovendien niet als incidenten, maar als onderdeel van een moeizaam seizoen. "Dit zijn geen momenten waarop het eventjes tegenzit", benadrukt hij. "Het is een opeenstapeling van teleurstelling en woede al dit seizoen. Vanaf morgen (dinsdag, red.) moet de blik toch weer op Heerenveen. Wij moeten winnen en dan zijn wij afhankelijk."
Tot slot ging Klaassen in op de achterstand van Ajax op Feyenoord, dat als nummer twee van de Eredivisie rechtstreeks de Champions League ingaat. Ondanks het verschil op de ranglijst had hij niet het gevoel dat Ajax in de onderlinge duels duidelijk minder was. "Maar dat komt ook doordat ik een positief ingestelde jongen ben. Als jij vijfde staat en Feyenoord wordt tweede, dan doen wij het dus niet beter dan Feyenoord. In de onderlinge wedstrijden had ik zeker niet het idee dat we minder waren, maar als je na 34 potjes tweede wordt, dan verdien je dat gewoon."
