Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"

Davy Klaassen is tevreden met de manier waarop Ajax heeft gereageerd op de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen. Volgens de aanvoerder moet Ajax dit niveau iedere wedstrijd kunnen halen. Na afloop ging hij ook in op zijn gemiste penalty en het strafschopmoment van Groningen, waarbij hij zelf betrokken was.

Klaassen vindt dat Ajax de afgelopen periode niet het gewenste niveau haalde, maar zag tegen Groningen een duidelijke verbetering. "Dit is het antwoord dat je iedere drie à vier dagen moet geven", vertelt Klaassen na afloop van de overwinning voor de camera's van ESPN. "Ik ben heel blij met wat wij vandaag hebben laten zien. We hebben duidelijk gezegd dat de performance van de afgelopen twee wedstrijden niet goed genoeg is. Vandaag hebben wij daar een goed antwoord op gegeven."

De middenvelder zag vooral een verschil in de energie die Ajax op het veld legde. "Het slecht spelen komt volgens ons ook door een gebrek aan energie en dat klinkt alsof je niet wil, maar een gebrek aan klaar zijn, het druk naar voren zetten. Dat zag ik vandaag wel. Dan speel je wonderbaarlijk opeens beter."