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Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"

Joram
Davy Klaassen juicht
Davy Klaassen juicht Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen is tevreden met de manier waarop Ajax heeft gereageerd op de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen. Volgens de aanvoerder moet Ajax dit niveau iedere wedstrijd kunnen halen. Na afloop ging hij ook in op zijn gemiste penalty en het strafschopmoment van Groningen, waarbij hij zelf betrokken was.

Klaassen vindt dat Ajax de afgelopen periode niet het gewenste niveau haalde, maar zag tegen Groningen een duidelijke verbetering. "Dit is het antwoord dat je iedere drie à vier dagen moet geven", vertelt Klaassen na afloop van de overwinning voor de camera's van ESPN. "Ik ben heel blij met wat wij vandaag hebben laten zien. We hebben duidelijk gezegd dat de performance van de afgelopen twee wedstrijden niet goed genoeg is. Vandaag hebben wij daar een goed antwoord op gegeven."

De middenvelder zag vooral een verschil in de energie die Ajax op het veld legde. "Het slecht spelen komt volgens ons ook door een gebrek aan energie en dat klinkt alsof je niet wil, maar een gebrek aan klaar zijn, het druk naar voren zetten. Dat zag ik vandaag wel. Dan speel je wonderbaarlijk opeens beter."

Ook zijn gemiste strafschop kwam ter sprake. Vlak voordat Klaassen de penalty nam, overlegde hij met Marcos Leonardo. De Ajax-spits had de strafschop zelf veroorzaakt en wilde hem graag nemen. Volgens Klaassen was er echter geen sprake van ruzie tussen de twee.

"Leo (Marcos Leonardo, red.) veroorzaakte die strafschop en hij wilde hem graag nemen", reageert Klaassen als het moment voorbijkomt waarop de middenvelder in gesprek gaat met de Ajax-spits vlak voor de penalty die hij zou missen. "Afspraak is afspraak en ik neem hem. Daar hadden wij even een kort overleg over. Hij is een spits en wil scoren, en dat is heel logisch. Ik moet op dat moment mijn verantwoordelijkheid nemen. Het zag er misschien uit alsof wij ruzie hadden, maar dat was niet zo."

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