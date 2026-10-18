Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"
Davy Klaassen is tevreden met de manier waarop Ajax heeft gereageerd op de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen. Volgens de aanvoerder moet Ajax dit niveau iedere wedstrijd kunnen halen. Na afloop ging hij ook in op zijn gemiste penalty en het strafschopmoment van Groningen, waarbij hij zelf betrokken was.
Klaassen vindt dat Ajax de afgelopen periode niet het gewenste niveau haalde, maar zag tegen Groningen een duidelijke verbetering. "Dit is het antwoord dat je iedere drie à vier dagen moet geven", vertelt Klaassen na afloop van de overwinning voor de camera's van ESPN. "Ik ben heel blij met wat wij vandaag hebben laten zien. We hebben duidelijk gezegd dat de performance van de afgelopen twee wedstrijden niet goed genoeg is. Vandaag hebben wij daar een goed antwoord op gegeven."
De middenvelder zag vooral een verschil in de energie die Ajax op het veld legde. "Het slecht spelen komt volgens ons ook door een gebrek aan energie en dat klinkt alsof je niet wil, maar een gebrek aan klaar zijn, het druk naar voren zetten. Dat zag ik vandaag wel. Dan speel je wonderbaarlijk opeens beter."
Ook zijn gemiste strafschop kwam ter sprake. Vlak voordat Klaassen de penalty nam, overlegde hij met Marcos Leonardo. De Ajax-spits had de strafschop zelf veroorzaakt en wilde hem graag nemen. Volgens Klaassen was er echter geen sprake van ruzie tussen de twee.
"Leo (Marcos Leonardo, red.) veroorzaakte die strafschop en hij wilde hem graag nemen", reageert Klaassen als het moment voorbijkomt waarop de middenvelder in gesprek gaat met de Ajax-spits vlak voor de penalty die hij zou missen. "Afspraak is afspraak en ik neem hem. Daar hadden wij even een kort overleg over. Hij is een spits en wil scoren, en dat is heel logisch. Ik moet op dat moment mijn verantwoordelijkheid nemen. Het zag er misschien uit alsof wij ruzie hadden, maar dat was niet zo."
Míchel reageert op penaltydiscussie Ajax: "Ik snap Leonardo..."
Klaassen gaf Marcos Leonardo geen penalty: "Afspraak is afspraak"
Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"
Ajax rekent af met angstgegner Groningen na knotsgekke wedstrijd
Higler bij VAR-moment FC Groningen: "Absoluut geen strafschop"
Van der Werff waarschuwt Ajacied: "Dan bel ik hem nog wel even"
Opstelling Ajax bekend: Míchel zet Tolu op de bank in Groningen
Yes-R doet een boekje open: "Dan support je Ajax je hele leven"
Lukkien gewaarschuwd voor Ajacied: "Hij is het wapen van Ajax"
Ajax gewaarschuwd voor Groningen-ster: "Nummer 1 van de Eredivisie"
Ajax-fans uiten frustratie na Hajduk-clash: "Complete waanzin"
FC Groningen-fans leggen lijkzak neer bij Ajax-café: "RIP F-Side"
Van der Sar wijst beste speler Ajax aan: "Een erg goede speler"
Zwart analyseert zwakke punten Ajax: "Dodelijk in elk elftal"
Seedorf weerlegt felle kritiek: "Ik vraag het u: is dat eerlijk?"
Oud-scout vernietigend over Ajax-spits: "Veel betere opties"
Van Meenen krijgt steun: "Weggezet alsof hij er niets van kan..."
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel gooit opstelling helemaal om
Ajax kansloos in duel met Feyenoord in de Kuip: "Wat een jinx"
Ajax-fans krijgen deel spandoeken terug van harde kern Hajduk Split
Hateboer: "Denk niet dat wij een directe concurrent zijn van Ajax"
Van der Werff ziet troef tegen Ajax: "Zal nooit in ons nadeel werken"
Valentijn Driessen voorspelt: "Ze gaan niet meespelen om de titel"
Ajax-fans zien Míchel falen: "Dacht dat ze een junkie interviewden"
Baas stipt verbeterpunt aan onder Míchel: "Dat hoort bij Ajax"
Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax
René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"
Baas dicht bij transfer in zomer: "Daar is wel mee gesproken"
'Jan de Jong waarschuwt Ajax': "We hebben ze geschetst hoe..."
"Farioli wil tegen PSV afrekenen met zijn wonden uit Amsterdam"