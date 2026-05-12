Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"

Ajax beleeft een teleurstellend seizoen en volgens Davy Klaassen ontbreekt het vooral aan spelers die leiding nemen binnen het team. De middenvelder uitte die zorgen in het programma Rondo. Hij wijst daarbij ook op het gebrek aan stabiliteit binnen de clubleiding.

Klaassen zegt dat het bij Ajax momenteel simpelweg niet goed genoeg is, al vindt hij het lastig om precies aan te wijzen waar dat aan ligt. "Het is lastig om daar je vinger op te leggen. Vanaf het begin hadden we al een probleem in de balans van de selectie. Als je kijkt naar de kwaliteiten die op elkaar afgestemd zijn, maar ook de persoonlijkheden. Daar zijn we niet goed genoeg in."

Youri Mulder haakt daarop in en benadrukt dat er vooral in de as van het elftal problemen zijn. "Je hebt het dan over leiding geven en over ervaring achterin, bij de centrale verdedigers en de zes positie. Dat het daar niet gedegen genoeg is. Met Sutalo heb je een speler waar niet iedereen zich aan kan optrekken, die geen leiding geeft. De as is niet sterk genoeg."