Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Ajax beleeft een teleurstellend seizoen en volgens Davy Klaassen ontbreekt het vooral aan spelers die leiding nemen binnen het team. De middenvelder uitte die zorgen in het programma Rondo. Hij wijst daarbij ook op het gebrek aan stabiliteit binnen de clubleiding.
Klaassen zegt dat het bij Ajax momenteel simpelweg niet goed genoeg is, al vindt hij het lastig om precies aan te wijzen waar dat aan ligt. "Het is lastig om daar je vinger op te leggen. Vanaf het begin hadden we al een probleem in de balans van de selectie. Als je kijkt naar de kwaliteiten die op elkaar afgestemd zijn, maar ook de persoonlijkheden. Daar zijn we niet goed genoeg in."
Youri Mulder haakt daarop in en benadrukt dat er vooral in de as van het elftal problemen zijn. "Je hebt het dan over leiding geven en over ervaring achterin, bij de centrale verdedigers en de zes positie. Dat het daar niet gedegen genoeg is. Met Sutalo heb je een speler waar niet iedereen zich aan kan optrekken, die geen leiding geeft. De as is niet sterk genoeg."
Klaassen is het daarmee eens en vindt dat Ajax te weinig spelers heeft die de ploeg dragen. "Dat probeer ik ook vaak te zeggen. Het zijn goede spelers. Sutalo is niet een jongen die uit zichzelf alles neer gaat zetten. Daar hebben we te weinig jongens van die dat op zich opnemen. Remko (Pasveer, red.) was een jongen die daar mee bezig was."
Volgens Klaassen speelt ook de huidige klassering mee in de onrust. "Op dit moment is het wel chaos omdat je vijfde staat. Dat past niet bij Ajax. Je wil en moet hoger. Onder Ten Hag en Overmars was het heel duidelijk en had je het gevoel dat ze elkaar versterkten en naar die balans keken. Het was een duidelijke lijn. De afgelopen jaren waren daar veel wisselingen in. Dan is de continuïteit er niet."
