Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Klaassen ziet onmachtig Ajax: "Zij winnen gewoon simpel met 0-2"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Davy Klaassen klapt voor de fans
Davy Klaassen klapt voor de fans Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen denkt dat Ajax meer had kunnen halen dan een 0-2 nederlaag tegen Inter. Als alleen maar die ene kans van Mika Godts erin was gegaan. Klaassen zag vooral dat zijn team het moeilijk had met kansen creëeren. 

"Zij zijn wel een team dat niet veel weggeeft. Ik denk dat je in de hele wedstrijd één kans krijgt", analyseert Klaassen de stugge Italianen na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "Voor de rest spelen we aardig, maar het is wat ik zeg. Je krijgt het gevoel dat je lekker mee kan doen, maar uiteindelijk gaan zij gewoon simpel met 0-2 naar huis", vervolgt Klaassen.

"Ze zetten niet volop druk, dus je kan eigenlijk spelen tot de eigen helft. Dat laten zij toe. Daar zijn ze goed in. Dan is het moeilijk om daar doorheen te komen", vindt hij. "Een keer lukte het met een counterbal van Mika", doelt Klaassen de grote kans die Godts kreeg. "Dat zijn de kansen die je krijgt. Tegen zo'n ploeg is het heel moeilijk om kansen te creëren."

Uiteindelijk scoorde Thuram tweemaal uit een corner. "We hebben het gister ook aangekaart: als we echt in die duels komen, is het lastig. Maar we zullen het terug moeten zien. Dit is topniveau en tegen Inter kun je zulke wedstrijden verwachten", besluit de aanvoerder.

Davy Klaassen
