Klaassen ziet stijgende lijn in spel: "Daar moeten we mee verder"

Davy Klaassen kijkt met gepaste trots terug op het duel van zijn Ajax met FC Groningen. De Amsterdammers wonnen in een lege ArenA met een 2-0, al kregen de bezoekers ook de nodige kansen.

"Je probeert je zo min mogelijk van je stuk te laten brengen", zegt Klaassen tegen ESPN, terugblikkend op het duel van zondag dat gestaakt werd. "Dat moet ook. Het is verre van ideaal. Voor niemand in het voetbal was het een mooie week. De ambiance is wel leuker geweest."

Keeper Viteslav Jaros werd misschien wel the man of the match tegen de Groningers. "Ik denk dat we in de eerste helft wat moeite hadden met de afstemming van de posities. De tweede helft gaat het beter en gaven wij niets weg. Toen hadden wij er meer moeten maken."

Fred Grim wint daarmee voor het eerst, al ziet Klaassen ontwikkeling in het spel van de Amsterdammers. "De laatste wedstrijden waren beter dan hiervoor. Daar moeten we mee verder. Het is nog altijd niet zoals we willen, maar we hebben wel stapjes gemaakt."