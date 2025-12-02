Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaassen ziet stijgende lijn in spel: "Daar moeten we mee verder"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Thom van Bergen en Davy Klaassen
Thom van Bergen en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen kijkt met gepaste trots terug op het duel van zijn Ajax met FC Groningen. De Amsterdammers wonnen in een lege ArenA met een 2-0, al kregen de bezoekers ook de nodige kansen.

"Je probeert je zo min mogelijk van je stuk te laten brengen", zegt Klaassen tegen ESPN, terugblikkend op het duel van zondag dat gestaakt werd. "Dat moet ook. Het is verre van ideaal. Voor niemand in het voetbal was het een mooie week. De ambiance is wel leuker geweest."

Keeper Viteslav Jaros werd misschien wel the man of the match tegen de Groningers. "Ik denk dat we in de eerste helft wat moeite hadden met de afstemming van de posities. De tweede helft gaat het beter en gaven wij niets weg. Toen hadden wij er meer moeten maken."

Fred Grim wint daarmee voor het eerst, al ziet Klaassen ontwikkeling in het spel van de Amsterdammers. "De laatste wedstrijden waren beter dan hiervoor. Daar moeten we mee verder. Het is nog altijd niet zoals we willen, maar we hebben wel stapjes gemaakt."

Gerelateerd:
Stije Resink met de bal

Resink volgend jaar in Ajax-shirt? "Dat wordt daar veel gezegd"

0
Johan Cruijff ArenA

Terminaal zieke Ajacied Peter miste duel: "Conditie verslechterd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd