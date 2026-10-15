Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"

Klaassen was bij de openingstreffer van de Kroaten zelf betrokken en steekt de hand in eigen boezem. "Ik krijg een bal achter me. Daar moet ik het oplossen door hem gewoon neer te halen, denk ik", zegt Klaassen tegen Ziggo Sport. Ook in het strafschopgebied moet Ajax volgens de middenvelder stappen zetten. "Normaal wil je domineren. Het is niet de eerste keer dat de momenten in de box het beslissen. Daar moeten we meer kwaliteit gaan tonen."

De nederlaag volgt enkele dagen na het teleurstellende gelijkspel tegen NEC (1-1). Toch wil Klaassen niet dat zijn ploeg in paniek raakt. Hij benadrukt wel dat Ajax kritisch naar zichzelf moet kijken. "We moeten het ook niet gaan overdrijven en in de paniek-stand schieten, maar we moeten realistisch zijn. Afgelopen zaterdag hebben we ook zo'n wedstrijd gespeeld. Dat ging een soort van gelijk op, maar je wil beter zijn. Anders ben je afhankelijk van die kleine foutjes."