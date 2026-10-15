Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"
Davy Klaassen baalt van de manier waarop Ajax donderdagavond voor de dag kwam tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren in Kroatië met 2-1 en liepen opnieuw tegen hetzelfde probleem aan. De aanvoerder vindt dat zijn ploeg op belangrijke momenten tekortschiet.
Klaassen was bij de openingstreffer van de Kroaten zelf betrokken en steekt de hand in eigen boezem. "Ik krijg een bal achter me. Daar moet ik het oplossen door hem gewoon neer te halen, denk ik", zegt Klaassen tegen Ziggo Sport. Ook in het strafschopgebied moet Ajax volgens de middenvelder stappen zetten. "Normaal wil je domineren. Het is niet de eerste keer dat de momenten in de box het beslissen. Daar moeten we meer kwaliteit gaan tonen."
De nederlaag volgt enkele dagen na het teleurstellende gelijkspel tegen NEC (1-1). Toch wil Klaassen niet dat zijn ploeg in paniek raakt. Hij benadrukt wel dat Ajax kritisch naar zichzelf moet kijken. "We moeten het ook niet gaan overdrijven en in de paniek-stand schieten, maar we moeten realistisch zijn. Afgelopen zaterdag hebben we ook zo'n wedstrijd gespeeld. Dat ging een soort van gelijk op, maar je wil beter zijn. Anders ben je afhankelijk van die kleine foutjes."
Vooraf was Ajax al gewezen op de fanatieke aanhang van Hajduk Split. Door de grote hoeveelheid vuurwerk op de tribunes werd het duel bovendien tijdelijk stilgelegd. Klaassen wil de omstandigheden echter niet als verklaring gebruiken voor de nederlaag. "Dat zou niet zo moeten zijn. We spelen elke week in een stadion dat nog veel groter is dan dit. Uiteindelijk zorgen we er zelf voor dat het zo'n feest wordt hier. Dat moeten we onszelf kwalijk nemen."
Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"
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