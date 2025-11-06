Klaassen ziet wat positiefs: "Dan komen de uitslagen vanzelf"

Davy Klaassen uit zijn frustratie over het gebrek aan spelontwikkeling bij Ajax in een interview met Ziggo Sport . Verslaggever Sam van Royen suggereert dat Ajax met een 4-4-2-formatie nog meer inzakt.

Klaassen reageert op de verslaggever. "Of je 4-4-2 of 4-3-3 speelt maakt niet zoveel uit. Het gaat om de vastigheden en patronen die je erin wil slijpen en dan kan je je spel evalueren."

"Dat gebeurt onvoldoende en dan is het niet goed genoeg. Klaar." Op de vraag waarom er zo weinig ontwikkeling in het team zit, zegt Klaassen: "Het is altijd moeilijk om daar je vinger op te leggen. Wij moeten met zijn allen zo hard mogelijk werken om dat erin te krijgen, want anders ben je afhankelijk van momenten en de vorm van de dag."

Hij voegt toe: "Je verliest met 0-3 en de uitslagen zijn natuurlijk een gevolg van je spel. Als je op lange termijn je spel verbetert, dan komen de uitslagen ook. Dat is te wisselvallig waardoor de uitslagen ook niet goed genoeg zijn."

Over de kansen van Ajax in de Champions League zegt Klaassen: "Je hebt nog vier wedstrijden en je moet ze alle vier winnen, denk ik. Dat is het enige. Zondag wacht Utrecht en dat is weer een hele belangrijke voor ons. Daar gaan we ons eerst op richten", besluit de routinier.