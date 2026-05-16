Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"

bron: Ziggo Sport
Davy Klaassen baalt
Davy Klaassen baalt

Ajax blijft worstelen met het verdedigen van standaardsituaties. Ook tegen FC Utrecht ging het zondag opnieuw mis, toen de Amsterdammers twee tegentreffers incasseerden uit spelhervattingen. Volgens aanvoerder Davy Klaassen wordt er intern juist veel aandacht besteed aan dat probleem.

In Rondo op Ziggo Sport vertelde de middenvelder dat de ploeg uitgebreid werkt aan standaardsituaties op het trainingsveld. "We zijn er veel mee bezig geweest", aldus Klaassen. "Je krijgt er het hele seizoen al te veel goals door tegen. Dat is frustrerend, zeker als je er zoveel aan werkt en ze toch weer tegen krijgt."

Klaassen ziet meerdere oorzaken voor de problemen bij Ajax. Volgens hem speelt de fysieke samenstelling van de selectie daarin een belangrijke rol. "Het begint er al bij dat we in de lengte niet het grootste team hebben. Dan ben je al in het nadeel. Dan nog is het natuurlijk niet mogelijk dat een Mike van der Hoorn zo vrijstaat. Ze zullen het best goed doen met een blok, maar we doen er te weinig aan om hem het scoren moeilijk te maken."

Sinds de komst van Óscar García zijn de verantwoordelijkheden rondom spelhervattingen bovendien anders verdeeld binnen de technische staf. Waar eerder de keeperstrainer zich ermee bezighield, ligt die taak nu bij een assistent van de Spaanse trainer.

"De keeperstrainer neemt het op zich. Bij deze trainer neemt de assistent dat echt op zich", legt Klaassen uit. "Het is het hele seizoen al niet goed, dus het zal niet aan de trainers liggen. Het is toch dat we zelf te weinig contact maken met de tegenstander. Al kun je hem zelf niet winnen, moet je het hem in ieder geval moeilijk maken."

