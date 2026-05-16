Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"

Ajax blijft worstelen met het verdedigen van standaardsituaties. Ook tegen FC Utrecht ging het zondag opnieuw mis, toen de Amsterdammers twee tegentreffers incasseerden uit spelhervattingen. Volgens aanvoerder Davy Klaassen wordt er intern juist veel aandacht besteed aan dat probleem.

In Rondo op Ziggo Sport vertelde de middenvelder dat de ploeg uitgebreid werkt aan standaardsituaties op het trainingsveld. "We zijn er veel mee bezig geweest", aldus Klaassen. "Je krijgt er het hele seizoen al te veel goals door tegen. Dat is frustrerend, zeker als je er zoveel aan werkt en ze toch weer tegen krijgt."

Klaassen ziet meerdere oorzaken voor de problemen bij Ajax. Volgens hem speelt de fysieke samenstelling van de selectie daarin een belangrijke rol. "Het begint er al bij dat we in de lengte niet het grootste team hebben. Dan ben je al in het nadeel. Dan nog is het natuurlijk niet mogelijk dat een Mike van der Hoorn zo vrijstaat. Ze zullen het best goed doen met een blok, maar we doen er te weinig aan om hem het scoren moeilijk te maken."