Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Klaassen: "Zijn niet van ene op andere dag weer het Ajax van 1995"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Davy Klaassen heeft goede én mindere periodes meegemaakt bij Ajax. De middenvelder van de Amsterdammers is momenteel dan ook niet in paniek, en meent dat Ajax spoedig weer uit haar huidige dal zal klimmen. 

"Bij Ajax komt het altijd goed. Dat is uiteindelijk echt zo. Zeker als je terug gaat kijken naar de periodes dat Ajax écht goed was, dan ging er eigenlijk altijd zo’n periode aan vooraf", meent Klaassen bij Voetbal International. "Dus, ik snap dat veel mensen denken dat het nog lang zal duren, maar het kan ook heel snel omdraaien. Daar moeten wij met z’n allen heel hard mee bezig zijn, om dat zo snel mogelijk te bewerkstelligen."

Ook meent Klaassen dat de spelersgroep meer kan dan het laat zien. "Tuurlijk, dat zie je nu ook langzamerhand, er zit weer een stijgende lijn in. Je kan niet in één keer van nul naar honderd, dat begrijpt iedereen denk ik wel. We moeten gewoon langzaam weer gaan bouwen. Het zal niet van de ene op de andere dag weer het Ajax van 1995 worden, natuurlijk niet, maar daar wil je uiteindelijk wel weer naartoe."

