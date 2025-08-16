Klachten over Hlynsson: "Ik heb gehoord dat hij te dik was"

Kristian Hlynsson is nog niet heel voortvarend begonnen bij FC Twente. In De Oosttribune van RTV Oost werd de kwestie uitvoerig besproken. Bert van Losser vindt dat hij tegen PSV moet starten, ondanks een opvallend detail.

Tijmen van Wissing vraagt zich af waarom Hlynsson tegen PSV een basisplek zou verdienen. "Nou op basis van 45 minuten voetbal, dat deed hij naar behoren, anders haal je hem toch niet op bij Ajax?", zegt Van Losser bij De Oosttribune. "Ik heb gehoord dat hij te dik was, maar hij kan goed voetballen."

Tafelgast Sjors Brugge vindt het lastig: Arno Verschueren is de andere optie als aanvallend middenvelder ovor Joseph Oosting. "Als voetballiefhebber kies je altijd voor Hlynsson, maar Verschueren brengt wel meer power. Maar tegen PSV bracht hij het ook niet. Tegen PEC was het heel slecht afgelopen zondag, dan ga je voor zekerheid kiezen, je moet een resultaat halen tegen PSV, al is het maar een puntje. Dan ga je met een dubbele 6 spelen, of met twee spitsen, dan kan je Verschueren aan de buitenkant plaatsen."

Toch ziet Brugge dat Hlynsson tegen PSV van nut kan zijn: "FC Twente zal waarschijnlijk iets achteruit gaan lopen, dan heb je aan de loper Hlynsson een hele goede. Hij zou een steekballetje kunnen geven, want ik denk dat hij meer ruimte gaat krijgen en dan vind ik hem wel gevaarlijker dan 20 meter van de goal af, zoals hij tegen PEC Zwolle speelde, daar zal je wel verschil gaan zien."