Klaiber belde met Farioli: "Hij deed me denken aan Erik ten Hag"

Sean Klaiber is erg te spreken over Francesco Farioli. De oud-vleugelverdediger van Ajax had jaren geleden contact met de Italiaanse oefenmeester.

In de zomer van 2022 had Klaiber, toen speler van Ajax, op trainingskamp een lang videogesprek met Farioli. De voormalig trainer van de Amsterdammers was destijds werkzaam bij Alanyaspor. "Het was niet mijn bedoeling om naar Turkije te gaan, maar hij kreeg me aan het twijfelen", blikt Klaiber terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Klaiber verliet Ajax die zomer uiteindelijk voor FC Utrecht, maar Farioli liet in dat gesprek een enorm goede indruk achter op de inmiddels dertigjarige rechtsback. "Hij was chill, oprecht geïnteresseerd, in mijn familie ook, en superduidelijk over zijn tactiek en wat mijn rol daarin werd", vertelt hij. "Hij deed me heel erg aan Erik ten Hag denken."