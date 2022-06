Geschreven door Idse Geurts 24 jun 2022 om 11:06

Er lijkt deze zomer een ware exodus bij Ajax plaats te vinden. Niet alleen belangrijke krachten zoals Noussair Mazraoui, Sébastien Haller en Ryan Gravenberch trekken naar andere clubs, maar ook voor wisselspelers als Sean Klaiber en Perr Schuurs is veel interesse. Naar verluidt hengelen meerdere buitenlandse clubs naar de diensten van beide verdedigers. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Zowel Klaiber als Schuurs willen volgend seizoen meer speelminuten maken. Bij Ajax lijkt hier geen garantie op. Klaiber was vrijwel het hele vorige seizoen uitgeschakeld vanwege een ernstige knieblessure. Er wordt echter niet verwacht, nu de rechtsback weer volledig fit is, dat hij veel kans maakt op speelminuten. Nieuwbakken Ajax-trainer Alfred Schreuder ziet meer kwaliteiten bij de talenten Devyne Rensch en Youri Regeer voor de rechtsbackpositie. Hierdoor is Klaiber derde keus en mag hij dus vertrekken uit Amsterdam. De verdediger staat op het verlanglijstje van meerdere Engelse clubs uit de Championship en ook clubs uit de Zwitserse competitie tonen interesse.

In tegenstelling tot Klaiber, heeft Perr Schuurs vorig seizoen wel nog aardig wat speelminuten gemaakt. Toch lijkt ook Schuurs te willen vertrekken uit Amsterdam. De Nederlander wil een club vinden waar hij elke wedstrijd in de basiself kan starten. Bij Ajax lijkt dit niet te gaan lukken. Nu Jurriën Timber waarschijnlijk ‘gewoon’ bij Ajax blijft, zal Schreuder vertrouwen op het succesvolle verdedigingsduo Timber en Martinez. Hierdoor is er voor Schuurs weer geen uitzicht te zijn op meer speelminuten. Naar verluidt kan Schuurs overstappen naar het Italiaanse Atlanta Bergamo. Deze club is het meest geïnteresseerd in de 22-jarige verdediger.